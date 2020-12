Laura Müller: Große Sorge! So schlecht geht es ihr wirklich!

Wochenlang war es ruhig um Influencerin Laura Müller. Selbst auf Instagram meldete sie sich nicht mehr zu Wort. Jetzt kam endlich wieder ein Lebenszeichen in Form eines Fotos – aber das hatte es in sich. Denn obwohl es stark bearbeitet ist, sieht man Laura die unendliche Müdigkeit und tiefe Traurigkeit an. Sie wirkt abgekämpft. Sie versucht zwar zu lächeln, doch sie kann nicht verstecken, dass die Situation mit ihrem Mann Michael ihr schwer zusetzt.