Laura Müller: Große Sorge um ihre Gesundheit! Platzt jetzt die Hochzeit?

Ein „kritisches Lebensereignis“ nennen Soziologen eine Hochzeit. Klar, dass bei so einem bedeutenden Event alles perfekt sein muss! Das Kleid, die Frisur – und natürlich auch die Figur. Schließlich sind alle Augen vor allem auf die Braut gerichtet. Im Falle von Laura Müller (19) dürften das sogar ein paar Millionen Augen sein, denn wenn sie im August ihrem „Schatzi“ Michael (47) nach dem Standesamt nun auch in der Kirche das Jawort gibt, ist das Fernsehen live dabei!

Da baut sich natürlich eine Menge Druck auf. Und damit für Laura nur ein Ziel: Sie will unbedingt abnehmen! Doch, richtig gelesen: Die Frau mit dem durchtrainierten Killer-Body hat irgendwo noch ein paar überschüssige Grämmchen ausgemacht, die sich angeblich seit ihrer schweißtreibenden Teilnahme bei „Let’s Dance“ angelagert haben. Und die müssen jetzt weg, und zwar schnell. Mithilfe der sogenannten Keto-Diät will Laura jetzt ran an den Speck, was bedeutet: null Kohlenhydrate, nur gesunde Fette – und viel Gemüse.

Hat Laura noch genug Kraft für die Hochzeit?

„Ich zieh das jetzt durch“, gibt sich Laura kämpferisch. Ihr Plan: „Ich habe vor, sieben Tage zu probieren, und wenn ich es bis dahin geschafft habe, dann werde ich es 14 Tage machen.“ Seither teilt die künftige Braut via Instagram fleißig ihre Erfolge. Sie fühle sich bereits schlanker, schreibt sie. Und: „Heute habe ich nur sieben Eier gegessen!“

Puh, das klingt weder lecker noch gesund, oder? „Sieben Eier am Tag sind tatsächlich etwas mächtig“, bestätigt Ernährungsexpertin Daniela Laubinger im InTouch-Talk. „Eier sind an sich ein sehr guter Proteinlieferant, haben aber auch einen erhöhten Fettanteil. Zu viele Eier an einem Tag können Bauchschmerzen und auch Verstopfung auslösen.“ Heißt wohl: Für eine Diät eher kontraproduktiv. Stattdessen empfiehlt die Expertin einen Mix aus magerem Fleisch und viel Gemüse.