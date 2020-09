Laura Müller: Haar-Hammer! Sie zeigt ihre neue Frisur!

"Wow, was für ein tolles Foto, du bist eine so schöne junge Frau", "Ein wirklich sehr sehr hübsches Bild" sowie "Woooooow wunderschön" sind nur einige der Kommentare, die sich unter Lauras Post finden lassen. Und auch Lauras Schatzi Michael scheint der neue Look seiner Frau zu gefallen. So postet er unter das Foto: "I love you." Mehr Begeisterung geht wohl kaum!