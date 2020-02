Laura Müller: Hass-Attacke! Claudia Norberg will ihr Glück zerstören

Zwischen und seiner Ex-Frau herrscht nur noch böses Blut! Vor anderthalb Jahren gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Kurze Zeit später präsentierte Michael bereits seine Freundin Laura Müller der Öffentlichkeit. Doch Claudia soll die neue Frau an seiner Seite ein Dorn im Auge sein...

Michael Wendler: "Claudia hasst Laura!"

Michael behauptet jetzt, dass sie aus Protest immer wieder Termine für die Scheidung platzen lässt. Bereits zwei Mal erschien sie bereits nicht. Der Schlagersänger geht davon aus, dass sie auch zu dem dritten Termin, der heute stattfinden soll, sich nicht blicken lässt. "So wie ich gehört habe, flüchtet Claudia nach Deutschland, um der Entscheidung zu entgehen. Sie hasst Laura und beneidet unser Glück. Sie tut meiner Meinung nach alles, um einer Zukunft mit Laura im Wege zu stehen", schimpft der 47-Jährige jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. Auch dass Michael seiner Laura bald einen Antrag machen will, passt Claudia überhaupt nicht. "Sie will die Verlobung möglichst lange verhindern. So hat sie es auch Laura ins Gesicht gesagt."

Claudia Norberg weist die Vorwürfe zurück

Und was sagt Claudia zu den Vorwürfen? Die hält sich über ihre Nachfolgerin bedeckt, sagt nur so viel: "Der Termin, von dem er spricht, ist nicht der Scheidungstermin, sondern ein weiterer Besprechungstermin. Der sollte am Dienstag, den 25. Februar stattfinden. Da Michael aber nicht anwesend war, muss nun wieder ein neuer Termin gefunden werden." Das letzte Wort ist in diesem Liebes-Drama wohl noch lange nicht gesprochen...

