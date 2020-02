Laura Müller: Heimlicher "Let's Dance"-Flirt hinter den Kulissen?

Reddit this

Michael Wendlers Laura hat gleich in der ersten Sendung allen den Kopf verdreht. Wenn das mal nicht Juror zum Verhängnis werden könnte...

Laura Müller: Enthüllt! Heiß auf DIESEN "Let's Dance"-Profitänzer!

Joachim Llambi lebt in einer On-Off-Beziehung

Auch Joachim Llambi hat einen Faible für junge, hübsche Mädchen. Dazu das ständige Liebes-Drama mit seiner Noch- oder Wieder-Frau Ilona. Die beiden liefern sich ein ständiges On und Off. Im vergangene Jahr war der Jury-Chef zwischenzeitlich mit der jüngeren Rebecca zusammen. Auch mit Julia Dietze wurde ihm ein Techtelmechtel unterstellt. Beide wurden im Hotel beim Frühstücken erwischt. Aber ob Laura sich auf die Avancen von Llambi einlassen wird? Wäre es ihr dieser Flirt für die Tanzpunkte wert?

Ist Laura so berechnend?

Kalkül wird Laura jedenfalls nachgesagt. Kritiker, welche die Wendler-Liebe für eine Farce halten, befürchten, laut "Woche Heute": "Jetzt muss vielleicht der nächste Promi dran glauben!" Vielleicht verguckt sich Laura ja aber auch in ihren Tanzpartner. Das ist ja gerade auch Motsi Mabuses Schwester Otile passiert. Sie soll in der englischen Version von Let’s Dance mit Ex-Rennfahrer Kelvin Fletcher zusammengekommen sein. Und das, obwohl beide eigentlich glücklich liiert waren. Selbst und Rebecca Mirlernten sich auf dem Parkett lieben. Auch damals war die Show nicht frei von Liebes-Dramen. Es bleibt also spannend...

Huch, haben Laura und Michael ihre Fans etwa ein süßes Detail verheimlicht?