Laura Müller: Ihr Glück liegt in Scherben!

Michael träumt davon, in Las Vegas zu heiraten. Doch die aktuelle Corona-Lage macht es natürlich schwer, eine Hochzeit auf die Beine zu stellen. Eine große Feier mit vielen Gästen ist derzeit absolut undenkbar.

Auch die Einreisebedingungen machen es unmöglich, Hochzeitsgäste aus Deutschland in Amerika zu empfangen. Für Lauras Eltern sieht es somit düster aus. Eine Hochzeitsfeier ohne ihren Papa ist für die 19-Jährige allerdings undenkbar!

"Meine perfekte Hochzeit fängt damit an, dass mein Papa mich zum Altar führt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass er dabei ist", stellt sie in der TVNOW-Doku "Laura & der Wendler - Jetzt wird geheiratet" klar. "Mein Papa und ich haben ein so gutes Verhältnis. Wir haben auch nach der Scheidung meiner Eltern immer zusammengehalten. Wir haben wirklich schon so viel durchgemacht und wir beide verstehen uns blind. Wir beide kennen uns wirklich sehr, sehr, sehr gut."

Bleibt zu hoffen, dass Laura doch noch die Hochzeit ihrer Träume bekommt...

