Laura Müller: Ihr Verlobungsring kostet nur 59 Euro!

She said YES! Laura Müller und Michael Wendler haben sich verlobt. Ihr Ring ist ein echtes Schnäppchen...

Laura Müller ist happy! Schatzi hat ihr endlich einen Antrag gemacht. Besonders der funkelnde Verlobungsring hat es Laura angetan. "Dieser Ring ist aus Weißgold und hat über eineinhalb Karat Diamant. Ich habe noch nie so einen schönen Ring gesehen", schwärmt sie auf .

Michael Wendler & Laura Müller: Großes Drama nach Verlobung!

Laura Müllers Verlobungsring kostet nur 59 Euro

Wie viel Michael wohl dafür hinblättern musste? Unklar. Jedoch können die Fans dieses Modell jetzt für nur 59 Euro erwerben. "Wir haben den Ring für euch aus Sterling Silber nachbauen lassen in günstig", verrät die "Let's Dance"-Kandidatin jetzt in ihrer Story. "Er sieht exakt so aus, aber es ist nicht derselbe."

Die Fans sind so heiß auf Lauras Klunker, dass nach nur einer Stunde die Seite des Anbieters zusammengebrochen ist. "Die große Nachfrage nach dem Imitat des Verlobungsrings von Laura Müllers Ring hat unsere Website in die Knie gezwungen", entschuldigt sich die Firma "Rauschmayer" auf Instagram. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung."

