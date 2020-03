Laura Müller: Intime Einblicke hinter die "Let's Dance"-Kulissen!

Reddit this

Heute Abend ist es wieder so weit und "Let's Dance" geht in die nächste Runde. Doch vorab versorgt Laura Müller ihre Fans nun mit ein paar Infos von hinter den Kulissen...

Laura Müller liebt Tanzen

Wie Laura Müller nun berichtet, ist sie eine leidenschaftliche Tänzerin. So erklärt sie gegenüber " ": "Von einer Skala von Eins bis Zehn ist das Training definitiv eine Zwölf. Ich finde Tanzen wundervoll, es macht unfassbar viel Spaß und drückt einfach so viel Emotionen und Gefühle aus." Auch die Freude über ihr Ergebnis ist unbeschreiblich: "Ja, das ich die über 20 Punkte bekomme beim Tanz, ist für mich unvorstellbar gewesen. Ich war tagelang danach noch unfassbar stolz und habe damit nie gerechnet. Auch das ich jetzt schon in Show fünf bin, ist für mich unfassbar schön." Verständlich, dass ihr somit ein "Let's Dance"-Aus sehr schwer fallen würde...

Laura Müller hat Angst vor einem Ende bei "Let's Dance"

"Natürlich ist es ganz schwierig, auch zur jetzigen Zeit, dass man irgendwie noch das Lachen nicht verlernt, und ich finde, das Training macht Spaß, und ich hoffe, dass 'Let's Dance!' noch weitergeht und nicht abgesagt wird aufgrund der Umstände zurzeit. Deshalb finde ich - ich glaube, jeder freut sich, wenn da am Freitag Abend eine schöne Sendung kommt, erklärt Laura weiter. Wie es mit "Let's Dance" wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...

