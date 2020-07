Laura Müller: Jetzt hat sie Schluss gemacht!

Seit Wochen sorgen Michael Wendler und Laura Müller für Schlagzeilen! Nachdem die beiden vor den Altar traten, gab es Ärger. Denn Laura nahm den Namen seiner Ex-Frau Claudia Norberg an - obwohl sie vorher in einem offenen Brief darum bat, dies nicht zu tun. Klar, dass es jede Menge Kritik hagelte. Doch Laura und Michael standen zu ihrer Entscheidung. Oder hat Laura jetzt doch ein schlechtes Gewissen?