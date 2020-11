Laura Müller: Jetzt lässt sie Ehemann Michael Wendler endlich hinter sich!

Via Instagram meldete sich Laura jetzt wieder bei ihren treuen Fans zu Wort und bedankte sich mit liebevollen Worten bei ihrer Community, dass sie ihr in den letzten Wochen so den Rücken gestärkt haben. Doch damit nicht genug! Wie es scheint, konnte Laura auch wieder einen Werbedeal für sich an Land ziehen. So promotet sie fleißig in ihrer Story für ihren Werbepartner. Ob das wohl der Startschuss dafür ist, dass Laura in ihr altes Leben zurückkehrt? Damit könnte sie zumindest die aufregende Zeit, die ihr Ehemann Michael eingebrockt hat, endlich hinter sich lassen...