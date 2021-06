Laura Müller: Kehrtwende um 180 Grad - Sie will ihr altes Leben zurück

Nachdem Michael Wendler sich in das öffentliche Aus schoss, zog sich auch Laura Müller von "Social Media" immer mehr zurück! Während die 20-Jährige zu den Anfängen ihrer Karriere noch als Newcomer-Influencerin gefeiert wurde, meldete sich in den letzten Monaten so gut wie gar nicht mehr zu Wort. Für ihre Fans ein herber Schlag! So sanken auch Lauras Follower-Zahlen rapide! Doch jetzt die überraschende Wende! Wie es scheint, will Laura jetzt ihr altes Leben zurück! Seitdem Laura nämlich via "Instagram" verkündete, dass sie und Michael den süßen Welpen Tiger adoptiert haben, teilt Laura wieder fleißig Schnappschüsse des kleinen Vierbeiners. Ob Laura ihre Follower dadurch wohl wieder bei Laune halten kann? Einer scheint es zumindest zu gefallen: Adeline Norberg! So kommentiert die Wendler-Tochter so gut wie jedes neue Foto von Laura. Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es für Laura weiter geht...