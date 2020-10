Laura Müller: Knallharte Vorwürfe! Die Situation spitzt sich zu

Heftige Kritik an Laura

"Bezüglich des Themas Corona bin ich wie die Schweiz, ich bin neutral und unpolitisch", gibt Laura auf Instagram zu verstehen. Das wollen die Fans so allerdings nicht akzeptieren. Sie machen ihrem Ärger auf dem Account ihres Managers Markus Krampe Luft:

"Falls sie das Statement von Laura veranlasst haben, kann man ihnen nur sagen, dass es nicht überzeugend gelungen ist. Da sitzt eine bleiche, starre junge Dame und leiert monoton einen Text runter. Sonst hatte sie ja eine gewisse Lebendigkeit, jetzt wirkte sie nur hölzern und erstarrt. Wahrscheinlich dämmern ihr jetzt die Konsequenzen. Soll sie jetzt mal ihr Abi nachholen und danach was machen, was gesellschaftlich relevant ist. Zehntausende kassieren für Aufbrezeln und mit Schmollmund in die Cam starren ist unverhältnismäßig."

"Wenn sie ihr bitte ausrichten könnten, dass Einkaufen OHNE Maske und Mindestabstand, egal ob nun in Deutschland oder in den USA, eben keine neutrale Haltung, sondern eine eindeutige Positionierung GEGEN Corona-Maßnahmen ist. Außerdem gibt es in Bezug auf Corona keine Meinungsenthaltung. Entweder man ist für die Maßnahmen und hält diese ein oder man weiß nicht, was man davon halten soll, hält aber die Maßnahmen zum Schutz der anderen ein oder man ignoriert einfach alle Maßnahmen und nimmt somit ganz klar Stellung gegen die Maßnahmen zum Schutz der anderen vor Covid-19!"

So einfach wird Laura aus der Sache wohl nicht herauskommen...