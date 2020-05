Laura Müller: Kurz vor der Hochzeit verlässt sie der Mut!

Reddit this

Michael Wendler träumt davon, mit seiner Liebsten einen Song aufzunehmen. Doch Laura bricht plötzlich in Tränen aus...

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Eigentlich hatte der Sänger sich vorgenommen, kurz vor der Hochzeit ein Duett mit Laura Müller aufzunehmen. Doch mitten im Tonstudio verlässt die 19-Jährige der Mut!

Michael Wendler: Knallharte Abrechnung mit Claudia Norberg

Laura bricht in Tränen aus

In der neuen Folge der TVNOW-Doku „Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet“ erzählt Michael, dass er ein neues Album aufnehmen will und sich wünscht, mit Laura zusammen zu singen. Davon ist seine Verlobte allerdings gar nicht begeistert. „Ich mache es nur, weil ich es muss“, feuert sie und verlässt weinend das Studio.

„Laura ist natürlich ein bisschen vorbelastetet“, erklärt der 47-Jährige. Seine Liebste habe sich als Sängerin probieren wollen und ein Tonstudio in Berlin besucht. Doch das Studio schickte die Outtakes der Aufnahme an einen Fernsehsender, der diese veröffentlichte. „Seitdem ist sie ein bisschen schockiert, wenn es ums Singen geht“, so der Wendler.

All seine Versuche, Laura doch noch zu überzeugen, scheitern. „Du hast so eine tolle Stimme. Ich als Sänger weiß, dass du eine tolle Gesangsstimme hast“, redet er auf seine Liebste ein. Doch davon will sie nichts wissen…

