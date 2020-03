Laura Müller: Liebes-Drama! Der Wendler hat ausgedient!

Wenn’s nach (47) ginge, stünde auf Lauras To-do-Liste vermutlich nur ein einziger Punkt, dafür rot unterstrichen und mit drei Ausrufezeichen: ihrem Bebbiii helfen!!! Und zwar beim Vorantreiben seiner Karrierepläne. So war schließlich mal die Ausgangslage: Sie sorgt für Gesprächsstoff und dafür, dass Michi nicht langsam, aber sicher in der Versenkung verschwindet – und er lässt im Gegenzug ein bisschen von seinem Glanz auf die mittlerweile 19-Jährige abstrahlen…

Bisher macht die Wendler-Freundin seine Show brav mit, auch wenn’s noch so dämlich ist – wie zuletzt bei der „Pocher vs. Wendler“-Show. Michis neuester Coup: ein gemeinsamer Song! „Sie wird keine Solo-Künstlerin“, versicherte der Sänger natürlich eilig im „Bild“-Interview. Aber: „Sie hat Potenzial für ein wunderschönes Duett mit mir.“ Zwar hatte er früher stets betont, so etwas käme gar nicht infrage. Aber um es mit Wendlers Worten zu sagen: egal! Schließlich wird scheinbar alles, was sie gemeinsam anpacken, zu Bargeld! „Für seine Doku ‚Laura & Der Wendler – Total verliebt in Amerika‘ kassierte er mehr als 100 000 Euro“, verriet ein Insider der „Bild“. Für „Pocher vs. Wendler“ sollen es sogar 150 000 Euro gewesen sein.

Laura Müller hat den Wendler abgehängt

Kohle, die der Schlagerstar bitter nötig hat, schließlich sitzt ihm das Finanzamt wegen Steuerschulden im Nacken… „Er braucht dringend das Geld, das sie ihm zahlen. Aber für alten Käse interessieren die sich nicht, da muss schon etwas Frisches wie die blutjunge Laura daherkommen“, bestätigte Michaels Vater Manfred Weßels im „Bild“-Talk. Doch es gibt ein Problem: Das Küken läuft dem Gockel langsam den Rang ab! Laura verdient mittlerweile offenbar so viel, dass sie ihrem Liebsten schon einen Luxusschlitten vor die Tür stellen konnte…

Doch für Michis Macker-Ego kommt es noch schlimmer: Die kleine Laura braucht ihn offenbar gar nicht mehr! Schon jetzt verdient die Influencerin rund 10.000 Euro pro Posting auf , Tendenz steigend. Ein Vertrag mit der -Gruppe sichert ihr darüber hinaus eine Gage im sechsstelligen Bereich zu. Michaels Albtraum scheint wahr zu werden: Laura macht ihr eigenes Ding…

Laura Müller: Bitterböse Klatsche von "Schatzi" Michael Wendler!

Bei ihrem letzten Auftritt bei „Let’s Dance“ hatte seine Freundin vielleicht auch deshalb eine ganz besondere Botschaft im Gepäck: Laura tanzte zu dem Song „You Don’t Own Me“. Zu Deutsch: Du besitzt mich nicht. Und damit auch wirklich jeder Depp die Message versteht, sagte es Laura noch mal ganz deutlich: „Dieser Song drückt genau das aus, was ich fühle!“ Den Wunsch nach Selbstständigkeit und finanzieller Unabhängigkeit? Armer Michi, am Ende läuft’s vielleicht noch umgekehrt: Dann darf der Wendler seiner Laura die Prada-Taschen hinterhertragen. Wenn sie ihn lässt…

Wie mies die Stimmung bei Laura und dem Wendler inzwischen ist, seht ihr im Video: