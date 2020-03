Laura Müller: Mager-Schock! Große Sorge um die Wendler-Freundin

Dass Laura Müller eine schlanke und durchtrainierte Figur hat, ist kein Geheimnis. Doch mittlerweile hat das knallharte "Let's Dance"-Training mit noch mehr Kilos purzeln lassen...

Laura Müller hat jede Menge Gewicht verloren

Aktuell wirkt die 19-Jährige extrem dünn. Die Fans sorgen sich bereits um ihre Gesundheit. "Hast du durch 'Let's Dance' abgenommen?", hakte auch ein Follower in Lauras Fragerunde nach. "Ja, auf jeden Fall! Ich verliere derzeit ordentlich Gewicht", gab die Freundin von zu.

Doch Laura gefällt sich mit so wenig Speck auf den Rippen selber nicht. "Damit das nicht zu krass wird, esse ich jeden Tag wirklich so unendlich viel. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gegessen wie zurzeit. Ohne Witz", erklärte die "Let's Dance"-Kandidatin. Lässt sich nur hoffen, dass Laura wirklich ordentlich zuschlägt - und die Waage nicht noch weniger anzeigt...

