Laura Müller: Mega Streit mit Adeline! Jetzt kommt die Wahrheit raus

Eigentlich waren sie richtig dicke, die Wendler-Gattin Laura Müller (20) und dessen Tochter Adeline (18). Knipsten Selfies, chillten gemeinsam am Pool, gingen shoppen… Selbst Adelines Mutter und Wendler-Ex Claudia Norberg (49) fand’s gut: „Wenn sie sich mit der neuen Lebensgefährtin meines Ex-Mannes gut versteht, dann ist das in meinem Interesse, denn ich möchte, dass es Adeline gut geht“, so Claudia zur „Closer“.

Eine fast normale Freundschaft also, „Ich lieb sie einfach“, schwärmte Laura noch vor Kurzem. Doch jetzt scheint diese Liebe zu bröckeln! Adeline verzichtet neuerdings auf gemeinsame Planschereien auf Papas Grundstück und wohnt jetzt lieber wieder bei Mama Claudia… Und auch auf Instagram herrscht zwischen ihr und Laura Funkstille! Dabei hatten sich die beiden Ladys noch bis vor Kurzem mit Herzchen und Komplimenten überhäuft.

Dicke Luft bei Laura Müller und Adeline

Fühlte sich Adeline nach der Hochzeit von Laura und ihrem Vater wie das fünfte Rad am Wagen? Möglich. Denn klar ist ja: Laura hat in nächster Zukunft ganz andere Pläne. Schon in wenigen Wochen beginnen in Deutschland die Dreharbeiten zu „Deutschland sucht den Superstar“ mit Michael Wendler (48) als neuen Juror. Da muss Laura natürlich mit am Start sein – und sei es nur als hübsches Anhängsel ihres Mannes…