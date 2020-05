Reddit this

Laura Müller: Mega-Verwandlung! So hat man sie noch nie gesehen

Wie niedlich! Pünktlich zum Vatertag teilt Laura Müller nicht nur eine Liebeserklärung an ihren Papa auf , sondern auch eine Reihe von Schnappschüssen aus dem Familienalbum. So haben die Fans sie noch nie gesehen!

Laura zeigt alte Baby-Fotos

Auf den Fotos ist eine winzige Laura zu sehen, die Zeit mit ihrem Papa verbringt. Ob im Sandkasten oder im Zoo – die beiden hatten immer viel Spaß miteinander. „Du hast mir eine so wundervolle Kindheit geschenkt und wenn ich mir die Bilder so anschaue, erinnere ich mich nur an schöne Dinge. Ich habe immer zu Dir aufgeschaut, bin Dir hinterhergelaufen und habe es geliebt, wenn wir zusammen Quatsch gemacht haben“, schreibt die 19-Jährige zu den Fotos.

Besonders auffällig: Damals hatte Laura noch hellblonde Haare! Wie süß!

