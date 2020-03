Laura Müller: Mega-Zoff bei "Let's Dance"! Muss sie jetzt gehen?

Sooo schlecht war’s doch gar nicht – könnte man als Laie über Laura Müllers (19) Tanz-Performance denken. Doch Punktrichter (55) sieht das definitiv anders. Von Show zu Show werden seine Sprüche fieser. Steht Laura längst auf der Abschussliste?

Objektiv und unvoreingenommen – so sollte eigentlich das Urteil einer fachmännischen Jury ausfallen. Doch für die -Show „Let’s Dance“ scheint diese Vorgabe nicht zu gelten. Jedenfalls sieht es ganz danach aus, als hätte sich das Dreiergespann (38), Jorge González (52) und Joachim Llambi auf die Wendler-Freundin eingeschossen. Vor allem Llambi teilt heftig gegen die junge Kandidatin aus. „Frau Müller, ich kenne Sie leider nicht. Aber wenn Sie gut tanzen, kriegen Sie gute Punkte. Wenn nicht, dann nicht“, mahnte er bereits während der Auftaktshow mit erhobenem Zeigefinger. Und wetzte auch in den Medien eifrig seine scharfe Zunge. „Bei uns wird getanzt und nicht gesprochen – das ist schon mal gut für sie“, witzelte er hämisch. „Mir ist es auf Deutsch gesagt vollkommen egal, welchen Freund sie hat oder welches Bild sie sonst in der Öffentlichkeit abgibt“, lästert er weiter. „Da hilft es auch nichts, wenn der Wendler jede Woche in der ersten Reihe sitzt und wild klatscht. Wenn sie so tanzt wie er, ist sie noch schneller weg.“

Wird Laura Müller rausgemobbt?

Und dafür will er offenbar höchstpersönlich sorgen. Denn schon in der nächsten Show holte Herr Llambi erneut mit der Verbal-Keule aus: „Sie müssen sich davon lösen, nur zu posen. Gut auszusehen, reicht nicht, Sie müssen richtig tanzen – das ist das Entscheidende.“

Von Motsis Seite kam ebenfalls ungewohnt herbe Kritik: „Don’t pretend – sei knallhart und gib Gas.“ Woraufhin ein zufrieden lächelnder Llambi ihr unüberhörbar zuraunte: „Du musst deutsch reden.“ Ein weiterer klarer Seitenhieb gegen Laura. Noch auffälliger: Während Herr Llambi die anderen jungen Kandidaten lässig mit Vornamen anspricht, besteht er bei Laura auf einem distanzierten, immer leicht spöttisch wirkenden „Frau Müller“. Und während er den meisten diesjährigen Teilnehmern auf folgt und ihre Postings des Öfteren mit einem Herzchen bedenkt, scheint er sich für Lauras ausufernde Social-Media-Aktivitäten nicht die Bohne zu interessieren. Ob „Frau Müller“ bei ihm überhaupt eine Chance hat? „Wer gut tanzt, bekommt eine gute Bewertung“, betonte der Juror gegenüber "Closer". „Und wer nicht gut tanzt, bekommt eben keine Punkte. So einfach ist das!“

Die knappe Erklärung lässt nichts Gutes für Lauras Zukunft auf dem Tanzparkett ahnen. Denn so viel steht wohl fest: Welpenschutz oder auch nur gelegentliche freundliche Nachsicht wird es für die Teenie-Freundin des Wendlers auch in den kommenden Shows eher nicht geben…

