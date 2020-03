Laura Müller & Michael Wendler: Er hat genug! Mega-Zoff bei Let's Dance!

So hat sich das der Wendler wohl nicht vorgestellt: Während seine Laura bei "Let’s Dance" durchstartet, steht er plötzlich im Abseits! Und das, obwohl ER doch der eigentliche Promi ist!

Laura Müller: Nackt-Skandal! Diese Fotos sorgen für Furore

Laura Müller will durchstarten!

Schon im Vorspann zur Tanzshow lässt Laura das Publikum wissen: Sie will nicht länger nur ein Anhängsel sein. "Ich nehme nicht an der Show teil, um nur ein bisschen herumzutanzen. Natürlich habe ich den Wunsch, zu gewinnen", so die 19-Jährige kämpferisch, laut "InTouch". "Es ist eine Chance, mich selbst zu zeigen - ohne Michael." Wie bitte? So war das aber nicht abgemacht, dürfte der Wendler da gedacht haben. Dementsprechend genervt sah er auch aus. Um zu zeigen, wer im -Studio der Platzhirsch ist, ließ er noch vor Sendungsbeginn kein Fettnäpfchen aus: Fröhlich winkend nahm er seinen Platz ein, natürlich als einer der Letzten - das Beste kommt schließlich zum Schluss! Dass das Publikum gar nicht ihm applaudierte, sondern nur den Applaus für die Live-Show üben sollte, war dem Schlagersänger: egal!

Michael Wendler ist genervt!

Was der -Zuschauer ebenfalls nicht sah: In jeder Werbepause drängte sich der Auswanderer vor die Kameras und nutzte Lauras Auftritt für seine Selbstinszenierung. Doch abseits des Rampenlichts herrschte bei dem Paar schlechte Stimmung! Zärtlichkeiten gab es nur, wenn auch ein Fotograf in der Nähe war… Wird Laura das Schmierentheater langsam zu viel? Denn eigentlich sollte es hier ja mal um sie gehen. Das der Wendler lieber eine Partnerin hat, die ihm das Feld überlässt, ist kein Geheimnis: Seine Ex durfte sich nur im Hintergrund aufhalten. So war auch der Plan für Laura, der er sogar die "Let’s Dance"-Teilnahme ausreden wollte: "Ich habe ihr davon abgeraten, wenn ich ganz ehrlich sein soll", so der Wendler. "Ich habe das total unterschätzt. Es ist wirklich wahnsinnig anstrengend." Vor allem für ihn selbst: Stillhalten, während andere an ihrer Karriere basteln, kostet eben Kraft.

Dabei verdankt Laura doch alles nur ihm, wie Michi schon in der neuen TV-Now-Doku klarstellte: "Es ist total verrückt, weil Laura performt ja überhaupt nicht. Die ist ja nur Laura." Eine Erkenntnis, die er direkt mit seiner Liebsten teilte: "Du machst eigentlich nichts. Du bist mega-bekannt mittlerweile, das ist echt verblüffend." Dann fällt dem Wendler ein: "Das muss wohl an mir liegen!" Na sicher. Könnte aber sein, dass sie bald auch ganz gut ohne ihn auskommt…

Huch, haben Michael und Laura ihre Fans etwa ein süßes Detail verheimlicht?