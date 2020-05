Laura Müller & Michael Wendler: Es ist vorbei!

Was ist nur mit Laura Müller und Michael Wendler los? Auf ihren Instagram-Accounts machen sich die beiden in letzter Zeit ziemlich rar.

Seitdem Laura Müller und ein Paar sind, teilen sie ihr Liebesglück mit der Öffentlichkeit. Ihre -Follower hielten die Turteltauben immer auf dem Laufenden, versorgten sie regelmäßig mit süßen Kuss-Bildern und Liebesbekundungen. Doch damit ist jetzt Schluss...

Michael Wendler und Laura Müller: Schock-Wende! Die Hochzeit kann nicht stattfinden

Was ist mit Laura Müller und Michael Wender los?

Seit einiger Zeit posten die beiden immer weniger private Bilder und Videos auf ihren Instagram-Accounts. Stattdessen feuern sie einen Werbe-Post nach dem nächsten ab. Warum? Durch die vielen abgesagten Auftritten wird bei Michael kein Geld mehr in die Kasse gespült. Also muss Instagram-Werbung das Portemonnaie wieder füllen. So wirbt Michael für Zahnaufhellung - und Laura hält Lipglosse, Gesichtsmasken und Sport-Outfits in die Kamera. Sogar ihren nachgemachten Verlobungsring kann man mittlerweile kaufen. Lässt sich nur hoffen, dass die Follower bei so viel Dauer-Werbung nicht bald auf die Barrikaden gehen...

