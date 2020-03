Laura Müller & Michael Wendler: Hochzeits-Hammer! Er macht es offiziell!

Es wird nicht ruhig bei und seiner Laura! Aktuell ist die 19-Jährige dabei zu sehen, wie sie sich bei "Let's Dance" den ersten Platz ertanzen will. Und auch bei Michael ist ordentlich was los. So lieferte er sich erst am vergangen Wochenende ein spannendes Duell mit . Das Privatleben von Laura und Michael kommt dennoch nicht zu kurz. Ganz im Gegenteil sogar...

Laura Müller und Michael Wendler: Jaa, sie lassen die süße Bombe platzen!

Michael Wender spricht über die Hochzeit mit Laura

Wie Michael nun verrät, scheinen er und seine Laura mit dem Gedanken zu spielen, sich bald das Jawort zu geben. So erklärt er nun im Gespräche mit " ": "Ich habe zwar immer gesagt, der Antrag folgt erst natürlich nach meiner Scheidung. Jetzt ist meine Scheidung so gut wie durch, also es fehlt noch der Stempel vom Richter." Na das ist mal eine Ansage. Doch damit nicht genug! Auch über den Familiennamen nach der Hochzeit haben sich die beiden schon Gedanken gemacht: "Also Wendler werden wir definitiv nicht heißen." Wow! Das Michael somit aus dem Schwärmen über seine Laura gar nicht mehr heraus kommt, ist kein Wunder...

Michael ist überglücklich

"Laura ist tough, Laura lässt sich nichts gefallen, Laura ist fleißig, Laura ist diszipliniert und sie ist schlau - also alles Eigenschaften, die ich nicht habe", ergänzt Michael über seine große Liebe. Er ist sogar so begeistert von seiner Laura, dass er eine Zusammenarbeit mit ihr plant: "Es ist wirklich so, dass ursprünglich geplant war, dass Laura überhaupt nicht in dieses Business geht, nämlich in das Business der Musikerin und des Gesangs. Aber Konrad Adenauer hat schon gesagt: 'Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.' Ganz so schlimm ist es nicht, es bleibt wirklich nur bei einer Duett-Nummer. (...) Ich finde es ja toll, dass man als Paar, als Partner auch zusammenarbeiten kann und das Beruflich und das Private sich miteinander vermischt." Für die Wendler-Fans wird es also ein ganz schön ereignisreiches Jahr...

