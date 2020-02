Laura Müller & Michael Wendler: Knallharte Ansage! Jetzt packen ihre Eltern aus

Kein anderes Paar polarisiert in Deutschland so sehr wie und seine Teenie-Freundin Laura Müller. Vor anderthalb Jahren machten die beiden ihre Beziehung offiziell. Für Lauras Vater Klaus und seine Freundin Gabi ein Schock...

Laura Müllers Eltern waren gegen die Beziehung

Schließlich sind Klaus und der Wendler fast gleich alt. "Am Anfang waren wir nicht so begeistert wegen des Altersunterschiedes. Man kannte Michael ja nur aus den Medien und da kam er nicht immer so gut rüber. Demzufolge war unsere Meinung auch nicht so positiv. Und das hatte Laura natürlich gemerkt und hat sich dann ein bisschen zurückgezogen und gar nichts mehr erzählt", verrät Gabi jetzt in der TVNOW-Doku "Laura und der Wendler - Total verliebt in Amerika".

Die beiden haben von der Beziehung von Laura und Michael erst durch die Medien erfahren. "Laura hatte ihrem Papa in der Nacht geschrieben: 'Ja, es stimmt. Ich bin mit Michael zusammen. Da waren wir erstmal geschockt und dann haben wir den Fernseher angemacht und sind die nächste Ohnmacht gefallen", so Gabi weiter.

So schwärmt Michael Wendler von Lauras Vater

Mittlerweile verstehen sich die beiden Männer jedoch bestens. "Es ist Pfundstyp. Wir kommen mega gut klar. Er ist ja eigentlich ruhig und schaut sich immer alles erst an. Nicht so redselig wie ich. Das passt eben super", schwärmt Michael. In der nächsten Folge helfen Klaus und Gabi sogar beim Hausumbau in Florida. Das hätte sich am Anfang bestimmt Niemand träumen lassen...

