Laura Müller & Michael Wendler: Mega-Zoff! Jetzt kracht es gewaltig

und seine Laura Müller sind ja sooo verliebt! Deshalb haben die beiden jetzt auch ein gemeinsames Liebesnest in Florida gekauft. In ihrer TVNOW-Show "Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika" wollen sie ihr neues Haus renovieren. Dafür lassen sie sogar extra Lauras Vater Klaus und seine Freundin Gabi einfliegen. Doch dann gibt es Zoff...

Laura Müller und Michael Wendler streiten sich auf der Baustelle

Michael würde die Bauarbeiten gern so schnell wie möglich voranbringen, doch seine "Helfer" sehen das lockerer. "Wenn man schon bei Tag 1 nicht so in die Gänge kommt, dann ist das natürlich kein gutes Zeichen", ätzt Michael.

Wenig später pinseln, putzen und werkeln dann aber doch alle, was das Zeug hält. Wer so hart arbeitet, dem knurrt natürlich irgendwann der Magen. Laura möchte Essen für alle bestellen, doch Michael interessiert das herzlich wenig. "Ich kann nichts verstehen! Einer muss mal aufhören, zu arbeiten", schreit Laura empört. Ein Unding für den Wendler! "Ich muss jetzt aufhören, weil du die Bestellung aufgibst? Ich will keine Pause machen!", schimpft er - und steckt wütend seine Schaufel in den Steinhaufen.

Michael Wendler: "Das ist wirklich Hardcore"

Hängt bei Laura und Michael jetzt etwa der Haussegen schief? Wenig später zeigt sich Michael einsichtig: "Zu ihrer Ehrenrettung muss ich sagen, dass es kein Job für Frauen ist. Das ist wirklich Hardcore. Vielleicht habe ich da auch von allen zu vielen abverlangt..." Klar, dass "Schatzi" Laura ihm nicht lange böse sein kann...

