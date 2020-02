Laura Müller & Michael Wendler: Zerbricht die Eifersucht ihre Beziehung?

Reddit this

Die Spannung steigt! Am 21. Februar startet die neue „Let’s Dance“-Staffel und Laura Müller kann es kaum erwarten, das Tanzbein zu schwingen. Doch was hält eigentlich davon, dass seine Liebste sich bald an einen anderen Mann schmiegen wird?

Kommt es zum Eifersuchtsdrama?

Es wäre nicht das erste Mal, dass es bei den Tanz-Show-Kandidaten und ihren Partnern zum Eifersuchtsdrama kommt! Muss der „Sie liebt den DJ“-Sänger sich etwa auch um seine Beziehung sorgen?

Gegenüber „Bild“ versichert Laura, dass Michi nicht eifersüchtig sein muss. „Ich habe nur Augen für Michael. Ich verliebe mich jeden Tag neu in ihn und die Liebe wächst und wächst. Ich kann nicht einschätzen wie Michael reagiert, wenn er mich in den Armen eines anderen Mannes sieht, aber meine Liebe zu ihm ist so stark, dass er sich überhaupt keine Gedanken machen braucht“, erklärt die 19-Jährige.

Na, dann ist ja alles in Ordnung!

