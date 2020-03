Laura Müller & Michael Wendler: Zickenzoff vor der Traumhochzeit!

Reddit this

Als und Laura Müller ein Paar wurden, glaubten viele Fans an einen PR-Gag. Sie rechneten damit, dass die Beziehung schnell wieder in die Brüche gehen würde. Doch mittlerweile wohnt die 19-Jährige bei ihrem Schatz in Florida und macht kein Geheimnis daraus, den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen zu wollen.

Michael Wendler: Pikante Penis-Beichte!

Großes Drama vor der Hochzeit

Das ist vor allen Dingen Michaels Ex-Frau ein Dorn im Auge! „Wir wollten eigentlich ein Leben lang zusammenbleiben - das hat jetzt nicht geklappt“, erklärt sie geknickt gegenüber . Sie befürchtet, dass Laura bei der Hochzeit mit ihrem Liebsten den Nachnamen „Norberg“ annehmen könnte. Bei „Wendler“ handelt es sich nämlich nur um einen Künstlernamen!

Bei seiner Geburt hieß der „Sie liebt den DJ“-Star noch Michael Skowronek, nahm nach der Hochzeit mit Claudia allerdings ihren Nachnamen an. „Ich hoffe einfach, dass die neue Frau von Michael Erbarmen hat und das moralisch versteht, dass ich nicht erfreut darüber wäre, wenn sie meinen Mädchennamen trägt“, so Claudia.

