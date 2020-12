Laura Müller: Neue Aufnahmen sorgen für Hohn und Spott!

Als Michael Wendler seinen Job als "DSDS"-Juror überraschend an den Nagel hängte und sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung äußerte, wurde es überraschend still um Laura Müller. Während seine Ehefrau ihre Fans vorher noch täglich mit Fotos und Videos aus ihrem Leben versorgte, herrschte auf ihrem Instagram-Account plötzlich gähnende Leere. Doch nun ist die 20-Jährige wieder zurück! Das kommt allerdings nicht bei allen gut an...