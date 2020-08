Laura Müller: Nur noch Hass! Kurz nach der Hochzeit zerbricht ihr Glück

So langsam müsste sie sich ja ein dickes Fell zugelegt haben. Schließlich hagelt es Häme, seit Laura Müller und der Wendler vor fast anderthalb Jahren ihre Beziehung öffentlich machten – und die damals gänzlich unbekannte Schülerin schlagartig berühmt wurde. Doch nach ihrer Hochzeit mit dem fast 30 Jahre älteren Schlagersänger kommen die Einschläge näher: Plötzlich gehen sogar die Promi-Kolleginnen auf sie los!

An höhnische Anfeindungen aus dem anonymen Netz hat sich Laura mittlerweile gewöhnt. Die fiesen Attacken aus VIP-Kreisen, die neuerdings auf sie niederprasseln, dürfte sie aber nicht so leicht wegstecken: Erst kommentierte Natascha Ochsenknecht (55) einen „Bild“-Artikel über Lauras Erfolgsrezept auf Instagram mit den giftigen Worten: „Schnapp dir so schnell wie möglich einen Promi, heiraten, Influencer werden, Kinder bekommen und zack, willkommen: Du bist berühmt und ein Promi. An alle jungen Mädels, nein, bitte nicht nachmachen!“ Zwar ruderte sie später zurück, und auch ihre Busenfreundin Cora Schumacher beteuerte, Natascha hätte es gar nicht so gemeint, nur ganz allgemein gesprochen. Aber ob die gedisste Laura den beiden das glaubt?

Laura Müller ist bei vielen unten durch

Jetzt meldete sich auch noch TV-Sternchen Kate Merlan zu Wort, beschimpfte Laura und den Wendler öffentlich als „Fake-Paar“, das für Schlagzeilen alles mache: „Die beiden sind für mich Ratten. Eine männliche und eine weibliche Ratte, die gemeinsam Rattenspiele machen“, ätzt Kate. Autsch, diese Attacke muss besonders wehtun, denn die beiden Frauen hatten sich nach ihrer zeitgleichen Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ sogar angefreundet. Doch dann kam es zum Zoff – weil das Peinlich-Paar der Presse ein harmloses Treffen zu dritt angeblich als Kates Affäre mit Micha verkaufen wollte, um Aufmerksamkeit zu bekommen.