Laura Müller: Scheidungs-Schock! Vor der kirchlichen Hochzeit bricht alles zusammen

Doch viel schlimmer: Ständig muss sich Laura verletzende Sprüche von ihrem Mann gefallen lassen! Mal kritisiert er das Gewicht der spindeldürren Influencerin, mal setzt er sie unter Baby-Druck („Du weißt ja, in der Hochzeitsnacht werden Kinder gemacht. Nicht, dass du dann Bauchschmerzen hast!“) oder demütigt sie einfach so: „Du machst eigentlich nichts. Du bist mega bekannt. Muss wohl an mir liegen.“

Bisher war die junge Laura zurückhaltend und hat sich vieles gefallen lassen. Doch auch ihre Grenzen sind irgendwann überschritten. Wenn der Wendler jetzt nicht die Kurve kriegt, ist die Scheidung vorprogrammiert!