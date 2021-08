Laura Müller: Schon wieder Ärger! Dieses Statement sorgt für Furore

Nachdem Laura auf Instagram für Hundeartikel warb, kassierte das Unternehmen einen fiesen Shitstorm. Auf Instagram nimmt die Firma jetzt Laura in Schutz und veröffentlicht ein irritierendes Statement. "Love for all means Love for Laura! Das haben wir doch richtig verstanden... Oder ist das nur so eine Floskel ohne Sinn?", heißt es darin. "Das Ausschließen Andersdenkender ist doch gerade das, was die Regenbogen-Bewegung so vehement bekämpfen will. Akzeptanz, Toleranz, das bedeutet auch, Menschen nicht pauschal als Verschwörungstheoretiker etc. zu bezeichnen, das vergiftet die Gesellschaft."