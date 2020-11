Laura Müller: Mega Überraschung! Sie feiert ihr Comeback!

Nach den wirren Aussagen von Michael Wendler ist das Paar nach Amerika geflüchtet. Dort konnte Laura die Ruhe genießen. Doch einfach war die Zeit sicher nicht. Denn durch sein Verhalten, hat der Sänger nicht nur seinen Job auf Spiel gesetzt, sondern auch die Karriere seiner Frau ruiniert. Der "Let's Dance"-Star hatte einige Kooperationen, doch die sind fast alle abgesprungen. Niemand wollte mehr mit der Frau vom Wendler arbeiten!

"Ich empfand als schlimm, was meiner Frau Laura widerfahren ist, die mit meinen Aussagen nichts zu tun hat. Die Firmen haben sich alle von ihr distanziert. Das kann ich nicht verstehen. Wenn der Ehemann eine Bank ausraubt, muss die Frau ja auch nicht in den Knast? Laura denkt nicht wie ich. Sie ist ein eigenständiger Mensch. Sie hat zu den Maßnahmen der Regierung und Corona keine Meinung. Ich finde das sehr unanständig, was man mit Laura gemacht hat. Sie hat nichts mit meinen Äußerungen zu tun", regt sich der 48-Jährige auf.

Doch nicht alle Deals hat sie verloren. Denn jetzt arbeitet sie wieder.