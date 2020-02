Laura Müller & Michael Wendler: Sie spricht über die traurige Trennung!

In einer Woche ist es endlich soweit! Laura Müller wird bei "Let's Dance" übers Parkett fegen - ohne ihren Schatz . Dabei verbringen die beiden eigentlich Tag und Nacht zusammen...

Laura Müller und Michael Wendler gehen getrennte Wege

Zum ersten Mal sind die beiden länger getrennt. "Es ist schon komisch, sonst ist der Micha an meiner Seite", gibt Laura jetzt im Podcast "AUDIO NOW" zu. "Aber ich bin mittlerweile schon erfahren. Deshalb ist das nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe eine Familie, ich habe Micha und die halten immer zu mir. Somit ist so die Sicherheit und die Front deiner Familie da, dass ich nie alleine bin."

Laura Müller: Fiese Klatsche vor dem "Let's Dance"-Start!

Eifersuchts-Drama bei Laura Müller und Michael Wendler?

Statt mit Michael wird Laura demnächst sehr viel Zeit mit Tanzpartner verbringen. Sie bereits ein Auge auf einen echten Hottie geworfen. "Ich habe es schon so oft gesagt, aber ich wünsche mir so den Christian Polanc!" Ob Michael sich etwa Sorgen machen muss? "Ich habe nur Augen für Michael. Ich verliebe mich jeden Tag neu in ihn und die Liebe wächst und wächst", versicherte sie kürzlich gegenüber der "BILD"-Zeitung." Ich kann nicht einschätzen wie Michael reagiert, wenn er mich in den Armen eines anderen Mannes sieht, aber meine Liebe zu ihm ist so stark, dass er sich überhaupt keine Gedanken machen braucht."

Vor kurzem kamen Schwangerschaftsgerüchte um Laura auf. Was dran ist? Das erfahrt ihr im Video: