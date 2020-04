Reddit this

Laura Müller: So schön ist ihr Verlobungsring!

Laura Müller schwebt auf Wolke sieben. Ihr Schatzi hat ihr endlich einen Heiratsantrag gemacht und ihr einen großen Klunker an den Finger gesteckt!

Wow, was für ein Klunker! hat um Laura Müllers Hand angehalten und dabei keine Kosten und Mühen gescheut. Neben zahlreichen roten Rosen gab es für seine Angebetete natürlich auch einen Verlobungsring – und der kann sich wirklich sehen lassen.

Michael Wendlers Verlobung: Jetzt spricht Ex-Frau Claudia Norberg!

Laura zeigt ihren funkelnden Verlobungsring

Auf teilt die 19-Jährige einen kurzen Clip, in dem ihr Ring zu sehen ist. Er hat nicht nur einen großen Edelstein, sondern funkelt auch mit ihren Augen um die Wette. „Dieser Ring ist aus Weißgold und hat über eineinhalb Karat Diamant. Ich habe noch nie so einen schönen Ring gesehen“, schwärmt die „Let’s Dance“-Kandidatin in ihrer Story.

Auch Lauras Fans scheint der Ring richtig gut zu gefallen. „Was für ein wunderschöner Ring“, schwärmt ein Follower begeistert. Dem kann die baldige Ehefrau von Michael sicherlich nur zustimmen…

Ist Laura Müller schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: