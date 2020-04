Laura Müller: Traum geplatzt! Sie steht vor einem Scherbenhaufen

Das gemeinsame Glück von Michael Wendler und seiner Laura Müller in den USA rückt in weite Ferne. Was seine Ex Claudia damit zu tun hat...

Eine Bilderbuchhochzeit, gemeinsame Kinder und eine glückliche Zukunft in den USA – alles, was sich Laura Müller von der Beziehung mit ihrem Micha erträumte, scheint gerade langsam, aber sicher den Bach runterzugehen. Auch weil ihre Vorgängerin da nicht mitspielen will…

Karma is a bitch – sagt man in den USA. Und genau da sitzt gerade gemeinsam mit ihrer Tochter Adeline In den vergangenen Monaten musste sie ziemlich viel Schmach und manche Häme über sich ergehen lassen, aber jetzt scheint das Schicksal knallhart zurückzuschlagen – und trifft Claudias junge Nachfolgerin mitten ins Herz. Denn nicht nur Lauras Verlobung mit Michael liegt auf Eis, auch die heiß ersehnte Zukunft im sonnigen Florida.

Dabei hatte der Schlagersänger doch gerade erst eine Immobilie erworben, wie er in seiner -Doku stolz verkündete: „Man schafft eine gemeinsame Basis für einen Neustart. Es ist angenehmer für Laura zu wissen, dass wir gemeinsam ein neues, unbelastetes Haus beziehen.“ Doch besagtes Objekt, das rund 500.000 Dollar gekostet haben soll, wird von Wendler höchstpersönlich bereits anderweitig zur Miete angeboten. Heißt: Aus, das mit dem Haus. Und auch die schöne Fantasie von einem Familienleben zu dritt mit Wendler-Tochter Adeline ist geplatzt. Denn Claudia denkt gar nicht daran, ihre Zelte in den USA abzubrechen, wie sie gegenüber "Closer" nachdrücklich betont. „Momentan leben Adeline und ich zusammen immer noch in dem ehelichen Haus in Cape Coral und verbringen viel Zeit miteinander. Das genießen wir beide sehr!“

Das traute Mutter-Tochter-Idyll dürfte aufgrund des Einreiseverbots in die USA so schnell nicht gestört werden. Doch auch wenn die Grenzen sich wieder öffnen, hat Claudia nicht vor, Laura das Feld zu überlassen. „Da Michael in Zukunft immer wieder in Deutschland sein wird, um dort zu arbeiten, um Auftritte wahrzunehmen, muss ein Elternteil bei unserer Tochter sein. Das ist mir nun noch bewusster als vorher“, erklärt sie.

Klingt nicht so, als würde sie sich in dieser Hinsicht noch mal das Zepter aus der Hand nehmen lassen. „Ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Haus mit einem Schlafzimmer für mich und zwei Gästezimmern, um eine Zimmervermietung für Touristen in Cape Coral anzubieten und mir eine Selbstständigkeit aufzubauen“, bestätigt sie. Oje – diese Pläne dürften Laura gar nicht schmecken, denn die hatte gehofft, Claudia bald ein für alle Mal los zu sein. Doch daraus wird nichts.

Über kurz oder lang muss die Teenie-Freundin vom Wendler sich also mit ihrer Vorgängerin arrangieren. „Von meiner Seite steht einem freundschaftlichen Verhältnis nichts entgegen“, versichert Claudia. „Aber das muss natürlich von beiden Seiten gewollt sein. Wenn dieser Wunsch nur einseitig ist und man nach wiederholten Anläufen merkt, dass kein Interesse an einem guten Verhältnis besteht, dann ist das schmerzhaft, und irgendwann stellt man seine Versuche ein.“

Was Claudia da sehr diplomatisch formuliert, heißt im Klartext: Laura setzt alles daran, die Ältere ins schlechte Licht zu rücken. Lästert sogar öffentlich über sie. Doch derlei Attacken lässt die leidgeprüfte Auswanderin an sich abprallen. Sie will Stärke zeigen und weigert sich trotz allem, was passiert ist, auch nur ein böses Wort über ihren Ex-Mann zu verlieren, im Gegenteil. „Es gibt leider keinen An- und Ausschalter für Gefühle, und fast 30 Jahre Beziehung und Liebe sind nicht mit einem Tastendruck gelöscht. Michael ist ein toller Mensch und ein fürsorglicher Familienvater“, schwärmt sie unverdrossen. „Die Krönung unserer Liebe ist unsere Tochter Adeline, die uns immer verbinden wird.“ Und da lässt sie sich auch nicht von einer Laura Müller dazwischenfunken...

