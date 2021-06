Laura Müller: Trauriges Aus? Jetzt kommt alles ans Licht

Erst kürzlich teilte Laura Müller ihrer Community via "Instagram" mit, dass sie und Michael ein neues Familienmitglied in Form eines zuckersüßen Welpen in ihrer Mitte begrüßen durften. So postete Laura einen Schnappschuss des niedlichen Vierbeiners, der für ordentlich Wirbel im Netzt sorgte. Doch nicht nur der Welpe lässt alle Fan-Herzen höher schlagen! Adeline lässt es sich nämlich nicht nehmen, auch einen Kommentar unter dem Bild zu verfassen. Sie schreibt: "Seine Schönheit macht mich sprachlos." Darauf ergänzt Laura: "Und er liebt dich so sehr." Von einem Familienstreit kann also nicht die Rede sein - zum Glück!