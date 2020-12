Laura Müller: Überraschendes Statement zur Trennung!

Seit Michael Wendler seinen Job als Juror bei "DSDS" an den Nagel gehängt hat und im Internet mit Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam macht, ist es überraschend ruhig um seine Ehefrau geworden. Anstatt sich klar von den Aussagen ihres Mannes zu distanzieren, postet Laura Müller lieber ihre Weihnachtsplätzchen und tut so, als wäre alles in Ordnung. Dieses Verhalten hat dazu geführt, dass ihr Manager Markus Krampe die Zusammenarbeit mit ihr beendet hat. Offenbar hat dieser Schritt die Influencerin so verletzt, dass sie sich dazu gezwungen sieht, so offen wie nie mit ihren Fans zu sprechen.