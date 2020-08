Laura Müller & Michael Wendler: Alles nur Fake? Jetzt packen ihre Freundinnen aus!

Das sich Laura und Michael, nachdem sie ihre Liebe bekannt gaben, immer neuen Anfeindungen stellen mussten, ist definitiv nichts Neues. So sorgte vor allem der öffentliche Streit zwischen Michael, Laura, Oliver Pocher und Amira Pocher für besonders hohe mediale Aufmerksamkeit. Laura und Michael wurden dabei immer wieder damit aufgezogen, dass ihre Liebe einfach nur Show ist. Für das Paar alles andere als leicht! Doch damit nicht genug! Wie Lauras Freundinnen Clara und Louisa nun in der Doku "Laura und der Wendler: Wie alles begann" berichten, glaubten sie anfangs auch nicht an die Liebe der beiden: "Wir wussten, dass sie sich kannten, hatten das aber erstmal gar nicht geglaubt." Autsch! Doch zum Glück, gehören diese Zweifel mittlerweile der Vergangenheit an...