Laura Müller & Michael Wendler: Aus und vorbei!

Auch wenn in der letzten Zeit immer wieder Gerüchte die Runde machen, dass die finanzielle Situation von Michael alles andere als rosig ist, protzen er und Laura bei Instagram bis zum Umfallen. So hat Michael seiner Laura einen Adventskalender geschenkt, in dem sich allerhand Luxusartikel befinden. Eigentlich eine süße Geste. Doch wie es scheint, kommt so viel Protzerei bei den Fans von Laura und Michael gar nicht gut an...