Laura Müller & Michael Wendler: Die nächste Schreckensnachricht

Welche Konsequenzen Laura daraus zieht, dass sich das gemeinsame Leben in Florida bald stark verändern dürfte? Was passiert, wenn auch das letzte Geld weg ist und sich das Paar auch die Villa in Cape Coral nicht mehr leisten kann? Keine Restaurant-Besuche, keine Ausflüge und vor allem keine Shopping-Nachmittage mit teuren Designer-Geschenken? Kaum vorstellbar, dass sich die junge Frau einfach so besinnen und einer ordentlichen Arbeit nachgehen wird, um ehrliches Geld zu verdienen. Und davon abgesehen: Was macht es mit den beiden, wirklich tagtäglich ohne Beschäftigung aufeinanderzuhängen? Ohne Freunde, ohne Kontakt in die Heimat? Er ausschließlich mit sich selbst und dem Kampf gegen die scheinbar bösen Mächte dieser Welt beschäftigt?

Selbst Adeline, die Tochter von Michael und beste Freundin von Laura, hat sich inzwischen enttäuscht abgewandt und ist nach Los Angeles gezogen, um dort zu studieren. Es ist einsam geworden unter der Sonne Floridas. Das dürfte sich auch erst mal nicht ändern: kaum vorstellbar, dass Laura so schnell einen neuen Versuch unternimmt, ihr neues altes Leben als Influencerin wieder aufzunehmen. Zu groß ist die Enttäuschung der Wendler-Fans, die dem Sänger schon viele Skandale und Schrulligkeiten verziehen haben – doch jemanden, der ernsthaft lamentiert, der Sinn des Kampfes gegen Corona sei eine "Versklavung" der Menschheit und Deutschland sei ein "KZ", den haben die Menschen aus ihren Herzen verbannt. Daran werden auch Lauras hübsches Lächeln und selbst ihr süßer Hundewelpe nichts ändern können …