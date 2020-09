Laura Müller und Michael Wendler: Drama nach der geplatzten Hochzeit

Sie hatte es sich so schön ausgemalt: ein traumhaftes Kleid, ein mit unzähligen Blumen dekorierter Altar und im Hintergrund das funkelnde Lichtermeer von Las Vegas. Alle Kameras wären an diesem Tag nur auf sie gerichtet gewesen, wie ein Superstar. Doch von dieser Vorstellung muss sich Laura Müller verabschieden.

Die Protz-Hochzeit in der amerikanischen Glitzermetropole ist abgesagt. Mittlerweile sind die beiden wieder zurück in Deutschland. Und hier holt sie die bittere Realität ein…

Vergangene Woche in einem Miet-Apartment in Düsseldorf: Hier sitzt Laura und denkt über die Zukunft nach. Ihre Reality-Doku mit dem Wendler wird zwar noch gedreht. Aber wie soll es dann weitergehen? Denn außer ein bisschen Instagram-Werbung sind keine weiteren Verpflichtungen bekannt. Bei ihrem Mann sieht es anders aus. Er steht demnächst wieder im Rampenlicht – der Jury-Job bei „Deutschland sucht den Superstar“ muss sich für ihn anfühlen wie der Ritterschlag, auf den er so lange gewartet hat.

Laura Müllers Träume zerplatzen

Laura Müller darf dann wie ein Groupie in den Zuschauerrängen Platz nehmen und hat nichts zu melden. Dabei hatte sie sich doch schon so sehr an ihren eigenen Promi-Status gewöhnt – nach ihrem Auftritt im „Sommerhaus“ 2019, dem Nackt-Shooting für den „Playboy“ und der Teilnahme bei „Let’s Dance“. Die inszenierte Glamour-Hochzeit in Las Vegas sollte ihr nun einen neuen Karriere-Push geben.