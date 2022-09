Laura Müller und Michael Wendler: Dramatische Flucht nach Brasilien

Noch genießt Michael Wendler (49) gemeinsam mit Ehefrau Laura (21) sein Luxus-Leben. Denn trotz Schulden und eines Haftbefehls in Deutschland lebte der Ex-Schlagerstar bis vor Kurzem im sonnigen Florida. Doch die Schlinge zieht sich immer mehr zu. Denn die strafrechtlichen Ermittlungen in Deutschland könnten dazu führen, dass man ihm in den USA die Aufenthaltserlaubnis entzieht. Aber es gibt bereits einen Plan. Er bereitet wohl alles für eine feige Flucht nach Brasilien vor. Denn statt Cape Coral könnte es demnächst Copacabana heißen!