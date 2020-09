Laura Müller und Michael Wendler: Ehe-Drama auf offener Straße

Ob da wenigstens noch ein TV-Sender am Start ist und ob die Trauung ähnlich billig rüberkommt wie einst der Antrag, hat er allerdings nicht verraten. Insgesamt also eher finstere Aussichten für Laura. Doch vielleicht muss sie nicht mehr allzu lange allein Trübsal blasen, denn auch auf den Wendler wartet möglicherweise schon bald ein Problem – in Form eines Enthüllungsbuchs, das sein Vater über den berühmten Sohn verfasst hat! Manfred Weßels (72) scheint wild entschlossen, den „DSDS“-Auftritt seines Sohnes heftig zu torpedieren: Er will über den angeblichen Größenwahn, die Finanz-Tricksereien und Millionen-Schulden des Sängers auspacken – und über peinlichste private Details im Vorleben des Wendlers! Wenn er ihn jetzt so auf der Straße treffen würde, dann „würde ich ihm auf die Fresse hauen“ – so sagte es Weßels einmal zu „Closer“.

Vielleicht sollte das schlecht gelaunte Pärchen im Porsche besser schnell die Türen verriegeln und sich gegen Angriffe von außen verbünden. Das soll ja auch zusammenschweißen…

Schon in der Vergangenheit kam es zu Streit in der Öffentlichkeit. Die Bilder zeigen wir in folgendem Video: