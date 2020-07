Laura Müller: Großes Drama im Mexiko-Urlaub!

Ab in Richtung Heimat! Nach ihrer Teilnahme bei "Let's Dance" geht es für Laura Müller und Michael Wendler nach Mexiko. "Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir können nicht direkt in die USA fliegen. Laura hat ja leider die Greencard noch. Deswegen müssen wir einen kleinen Schlenker machen", erklärt Michael in der Sendung "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet!". Am Flughafen stößt dann auch noch Tochter Adeline dazu.