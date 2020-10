Laura Müller & Michael Wendler: Ihr falsches Spiel wurde enthüllt!

Auch wenn Laura und Michael immer wieder betonen, wie glücklich sie miteinander sind, ist Joel am Zweifeln, ob die beiden ihren Fans nicht nur was vormachen. So vertritt der die Ansicht: "Keine Ahnung, ob das zwischen den beiden Liebe ist. Der Altersunterschied ist ja schon recht groß." Oh je! Was Laura und Michael wohl von diesen Vorwürfen denken? Bis jetzt gaben sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab...