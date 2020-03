Laura Müller und Michael Wendler: Jaa, sie lassen die süße Bombe platzen!

Reddit this

Es musste ja so kommen! Michael Wendler und Laura Müller haben für ihre Fans jetzt ein ganz besonderes Schmankerl vorbereitet: Das TV-Traumpaar bringt einen gemeinsamen Song heraus...

Jetzt singt sie auch noch! Offenbar ist Laura Müller als "Let's Dance"-Kandidatin und Vollzeit-Influencerin noch nicht ausgelastet. Jetzt plant die 19-Jährige nämlich auch noch einen gemeinsamen Song mit ihrem Schatzi...

"Das ist eine gewagte Idee, aber dennoch typisch Wendler! Laura hat viele Qualitäten und ich bin wahnsinnig stolz, dass mein Schatz mit mir zusammen ihr erstes Duett singt", bestätigte gegenüber "Bild".

Für den Wendler tut Laura alles

Scheint ganz so, als würde ohne Laura beim Wendler nichts mehr laufen. Nicht nur, dass es das Pattex-Paar im nur noch im Doppelpack gibt - jetzt geht es auch noch gemeinsam ins Tonstudio. Der Wendler weiß: Für seine Karriere ist Laura Müller Gold wert. Dass sie möglicherweise nicht unbedingt singt wie eine Nachtigall, ist da vor allem eins: EGAL...

Laura Müller erklärt: "Ich strebe keine Solo-Gesangskarriere an, aber wenn mein Schatzi mich bittet, dann unterstütze ich ihn mit all meiner Kraft." Dass sie vollen Körpereinsatz liefert, bewies sie ja bereits zu Beginn ihrer Beziehung, als sie sich beim Dreh für sein Musikvideo in knappen Hotpants auf einem Motorrad rekelte...

Wann das Duett herauskommen wird und welchen Titel der Song tragen wird, ist noch nicht bekannt. Dass er großes Potenzial haben wird, die Charts zu erobern, dürfte aber jetzt schon feststehen. Schließlich liefert Laura dem Wendler derzeit eindeutig die beste PR...

