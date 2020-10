Laura Müller & Michael Wendler: Letzter Ausweg Trennung!

Gestern wendete sich Michael Wendler via Instagram an seine Fans und gab in einer Reihe von Theorien zu verstehen, warum er kein Mitglied mehr der DSDS-Jury ist. Die mediale Resonanz darauf hätte nicht schlimmer ausfallen können. So wendete sich nicht nur sein Manager öffentlich von Michael Wendler ab, auch ein Werbespot, den Michael erst kürzlich mit einem Discounter aufnahm, wurde wieder gelöscht. Doch damit nicht genug. Auch Michaels Ehe mit Laura könnte nun auf der Kippe stehen...