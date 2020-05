Laura Müller und Michael Wendler: Stress wegen Tochter Adeline

Eigentlich sei sie „keine Person, die nach Aufmerksamkeit schreit“, hat Adeline Norberg (18) mal in einer Folge von „ !“ gesagt. Das Rampenlicht überließ sie bisher lieber ihrem Vater (47) und dessen Freundin Laura Müller (19), selbst bei gemeinsamen Shopping-Touren fühle sich Adeline meist „unnötig am Platz“. Doch mit Lauras Karriere scheint nun auch bei der fast gleichaltrigen Adeline das Interesse am Ruhm zu wachsen! „Sie ist wie eine ältere Schwester“, so Adeline über Laura. Und offenbar ist die „Let’s Dance“-Kandidatin für die Wendler-Tochter auch ein Vorbild in Sachen -Fame…

Der Wendler hat andere Pläne für Adeline

Laura ist es schließlich gelungen, sich quasi aus dem Nichts einen Ruf als Influencerin aufzubauen. Und sie schafft sich derzeit ein zweites Social-Media-Standbein mit der Video-Plattform „TikTok“, die besonders bei Teenies schwer angesagt ist. Das hätte „Adi“ wohl auch gern. Und wie’s geht, muss sie sich ja nur bei Laura abgucken! Die Schülerin postet sich deshalb neuerdings nicht nur in sexy Posen, die denen von Laura verdächtig ähneln, sie verwendet auch dieselben Insta-Filter, folgt denselben Fitness-Bloggern und postet – wie Laura – neuerdings fast täglich Updates aus ihrem Leben in ihren Insta-Storys.

Der Haken dabei: Adelines plötzliches Interesse am hippen Influencer- dürfte ihrem Vater Michi alles andere als „egal“ sein. Schließlich betont der Sänger stets in Interviews: „Ich möchte, dass Adeline die Schule abschließt.“ Doch wenn seine Tochter wirklich in Lauras Fußstapfen tritt, dürfte dieser Punkt noch für reichlich Zündstoff sorgen! Denn Laura hat bekanntlich ihre Schullaufbahn kurz vor dem Abitur an den Nagel gehängt – für einen Job als Instagram-Star.

