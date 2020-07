Laura Müller & Michael Wendler: Zuckersüße Überraschung!

Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Laura Müller feiert ihren 20. Geburtstag! Es ist der erste Ehrentag, den sie als verheiratete Frau an der Seite ihres Gatten Michael Wendler verbringen darf. Die beiden gaben sich vor wenigen Wochen das Ja-Wort. Schon gestern verkündete sie in ihrer Instagram-Story, dass ihr Geburtstag vor der Tür steht und kreischte dabei aufgeregt. Doch worauf darf sie sich an ihrem großen Tag eigentlich freuen?