Laura Müller: Unglaublich, was jetzt ans Licht kommt

Die 20-Jährige ist jetzt nämlich stolze Besitzerin einer "Lady"-Bag von Dior! Und hierbei handelt es sich nicht um irgendeine Luxustasche, sondern um einen echten Klassiker: Die "Lady" von Dior hatte ihren ersten Auftritt im September 1995, als sie von der französischen Präsidentengattin Bernadette Chirac (87) an Lady Diana († 36) im Grand Palais Paris überreicht wurde. Auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für die britische Prinzessin entdeckte Madame Chirac die Tasche in einem Dior-Atelier und war sofort von ihr begeistert – obwohl es nur ein Prototyp war. Das Haus Dior fertigte innerhalb von 24 Stunden eine exklusive Edition für Lady Diana an. Seitdem trug die beliebte Prinzessin die Tasche auf ihren Reisen mit sich und bestellte ein Modell jeder erhältlichen Version. Und heute baumelt sie auch an Laura Müllers Arm!