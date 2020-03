Laura Müller: Verdrängt von einer anderen Frau!

Dank ihrer Beziehung zum Wendler ist Laura Müller derzeit extrem gut im Geschäft. Egal, was sie anfasst, alles wird zu Gold. Und ausgerechnet ihre Vorgängerin Claudia versucht jetzt, sich an diese Erfolgsmasche ranzuhängen…

„Ich gehe darin auf und freue mich, das machen zu können“, schwärmte Laura gerade erst in einem Podcast über ihr vergleichsweise neues Standbein als Influencerin. „Ich habe Werbepartner, die ich bedienen kann.“ Und ob sie die hat: Von Fitnessbekleidung über Tee, Selbstbräuner und Lippenstiften bis hin zu Pflegeprodukten für die Haare – die Teenie-Freundin von Schlagerstar Michael ist praktisch eine wandelnde Online-Litfaßsäule.

Laura Müller bekommt Konkurrenz

Klar, dass da die Kasse ordentlich klingelt. Und zwar so laut, dass das auch Lauras von Millionen-Schulden gebeutelte Wendler-Vorgängerin mitgekriegt hat. Und sich nun sehr bemüht, auf den gewinnträchtigen Insta-Zug aufzuspringen. Wobei Claudia sich offenbar am meisten davon verspricht, Laura eins zu eins zu imitieren. So hält sie seit Kurzem, genau wie ihre Nachfolgerin, Haarmasken in die Kamera. Nicht die einzige auffallende Nachmache: Laura durfte bekanntlich für die Februar-Ausgabe des „ “ die Hüllen fallen lassen, was hohe Wellen schlug. Nur wenige Tage später zog Claudi nach beziehungsweise blank. Für ein nicht bezahltes Shooting übrigens, aber immerhin: Sie kam dadurch ins Gespräch. „Da kann man einfach gar keine Vergleiche ziehen“, wehrte sie damals entsprechende Fragen ab. Aber diese Vergleiche drängen sich nun mal auf, vor allem, seit Claudia sich ebenfalls als Influencerin versucht.

Fehlt eigentlich nur noch, dass sie demnächst auch noch bei einer Tanz-Show mitmacht. Oder einen Song mit einem bekannten Schlagersänger aufnimmt – so wie Laura. Die steht nämlich bald mit ihrem Schatzi Micha im Musikstudio. Im soll ein neues Wendler-Album erscheinen, mit zwei Duetten der Turteltauben. Okay, in dem Fall wird Claudia es ihrer Vorgängerin wohl eher nicht gleichtun. Aber wer weiß, vielleicht wirbelt sie ja schon in der nächsten „Let’s Dance“-Staffel übers Parkett…

