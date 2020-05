Laura Müller: Verlassen vor der Traum-Hochzeit!

Eine Hochzeit ist der wohl schönste Anlass, haufenweise Freunde und Verwandte zusammenzutrommeln. Normalerweise kann sich das Brautpaar kaum entscheiden, wer eine Einladung kriegt und wer leider draußen bleiben muss. Bei Laura Müller und sieht das allerdings ganz anders aus…

Laut Medienberichten soll die große Wendler-Liebessause am 2. August in Las Vegas stattfinden, auf -Kosten. Doch der Sender muss für die geplante Liveübertragung offenbar nur wenige Flugtickets spendieren. Angeblich liegt’s an der Pandemie. „Wegen Corona sind nur Familie und enge Freunde als Gäste vorgesehen“, so Manager Markus Krampe. Die Wahrheit sieht aber wohl eher so aus, dass die Gästeliste nicht nur wegen SARS-CoV-2 und der krisenbedingten Reisebeschränkungen so kurz ist. Der Bräutigam und vor allem die Braut haben einfach nicht besonders viele Bezugspersonen. „Ich wohne jetzt in Amerika (…), deshalb ist es auch schwer, mit alten Freunden Kontakt zu halten“, gab Laura in einem Podcast zu. „Es geht auf jeden Fall auseinander.“ Dabei hatten ihr doch noch im Februar 2019 zwei ihrer „Mädels“ in der -Doku „ “ moralischen Beistand geleistet, kurz bevor Laura von Tangermünde zu ihrem Micha nach Florida zog. Doch mittlerweile schwimmen die Schulfreunde von damals einfach nicht mehr auf ihrer Wellenlänge. Laura führt seit Monaten ein Leben auf der Überholspur, ist erfolgreiche Influencerin, war auf dem „ “-Cover zu sehen und wird ständig von Fernsehteams begleitet.

Laura Müller hat wenig Freunde in den USA

Meist findet sich, wenn man einen neuen Lebensabschnitt beginnt, ein neues soziales Umfeld. Doch Laura scheint in den USA kaum Anschluss gefunden zu haben. Außer ihrer praktisch gleichaltrigen künftigen Schwiegertochter Adeline hat sie keine wirkliche Ansprechpartnerin. Umso größer war die Hoffnung, bei „Let’s Dance“ endlich wieder Bekanntschaften zu knüpfen. Schließlich schwärmen Juroren, Profis und Promi-Teilnehmer immer wieder von der großen Show-Familie, in der sich oft innige Freundschaften zwischen den Tanzpaaren oder unter den Kandidaten entwickeln.

Michael Wendler & Laura Müller: Großer Ärger vor der Traumhochzeit!

Doch wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen blieb Lauras Verhältnis zu ihrer „Salsa-Crew“ distanziert, und zwischen ihr und Profi-Partner soll es immer wieder krachen. Für die Hochzeitsgästeliste dürfte da eher keiner infrage kommen. Es könnte also recht einsam um Laura werden, wenn sie vor den Altar tritt. Klar ist ihr am wichtigsten, dass Micha sie nicht auch noch allein lässt – aber eine Braut, die am schönsten Tag ihres Lebens kaum jemanden hat, der sich mitfreut, ist doch irgendwie eine traurige Braut…